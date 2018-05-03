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Yaramazlara biraz batar!

Meclis’te devam: Baykal aday adaylığı başvurusu yaptı

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CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın aday adaylığı başvurusu parti genel merkezine yapıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

15 Ekim’de beyin kanaması geçirerek Ankara İbn-i Sina Hastanesi’nde üç kez ameliyat edilen Deniz Baykal, 5 Kasım’da Almanya’da Münih yakınlarındaki Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau isimli merkeze nakledilmişti. Burada üç ay kalan Baykal, daha sonra Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırılmıştı.

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Baykal’ın GATA’daki tedavisi devam ediyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, geçtiğimiz günlerde hastanede ziyaret ettiği Baykal’a Antalya’dan birinci sıradan adaylık teklif ettiği belirtilmişti.

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Dün bu teklifi kabul ettiği belirtilen Baykal’ın başvuru evrakı, bugün sabah saatlerinde CHP genel merkezine gönderildi. Baykal’ın tedavi sürecinde yanından ayrılmayan kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, babasının sağlık durumunun her gün daha iyiye gittiğini söyledi.

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