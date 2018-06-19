Meclis’te çoğunluk olmazsa AKP’nin ‘B planı’: Geçici bütçe

AKP İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, partisinin 24 Haziran’daki seçimlerde Meclis’te çoğunluğu alamaması durumunda uygulayacakları ‘B planı’ için “Geçici bütçeyle devam edilebilir” dedi.

Yeni sistemde seçime gitmenin maliyeti olduğunu kaydeden Şentop “Seçimi yenilemek son çare” diye konuştu.

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Habertürk TV’de soruları yanıtlayan Şentop ‘B planı’yla ilgili şunları söyledi: “Yeni sistemde kolayca seçime gidebilmek mümkün değil. 7 Haziran’da (2015) 45 günde hükümet kurulamazsa seçime gidiliyordu. Yeni sistemde bunun maliyeti var. Meclis’ten çoğunluk çıkmadı diyelim, cumhurbaşkanı seçime gidelim dedi, bir hakkı gidiyor. Geriye bir defa seçilme hakkı kalıyor. Büyük bir maliyet yükledik seçimi yenilemek için. 7 Haziran’da (2015) olduğu gibi cumhurbaşkanı böyle karar alabilir demek yanlış. Meclis de, cumhurbaşkanı da yenileyebiliyor ama bu son çare. Cumhurbaşkanına hükümet ile ilgili düzenlemeler yapabilme yetkisi getirdik. Sistemi kilitlememek için geçici bütçe ile devam edilebilir. Burada b, c planından bahsettik. Meclis, cumhurbaşkanını çalıştırmayacağız husumetine dönüştürmezse sistem yürüyebilir.”

16 Nisan 2017’de kabul edilen anayasa değişikliklerinin mimarlarından olan Şentop, daha önceki açıklamasında, cumhurbaşkanı ve Meclis çoğunluğunun ayrı partilerden olması durumunda 24 Haziran’dan sonra yürürlüğe girecek yeni siyasi sistemin çıkış yolunun ‘seçim yenileme’ olduğunu söylemişti.

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Şentop bu durumda yaşanacak sıkıntıyı, 7 Haziran 2015’ten yenilenen 1 Kasım seçimlerine giden sürece benzetmişti.