Meclis’te Çaykur tartışması: HDP’li Paylan müdürün görevden alınmasını istedi

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu’nun görevden alınmasını istedi.

Rize Yeşilçay Spor Kulubü Kadın Futbol Takımı İkinci Başkanı ve Kaçkar TV Spor Müdürü Alaattin Onay, kulüp başkanları İdris Ocak’ın Sütlüoğlu’yla görüşerek takıma destek vermesini istediğini söylemişti.

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Onay, bu görüşmede, Çaykur genel müdürünün “Bayan sporculara yardım etmem, günahtır” dediğini öne sürmüştü.

‘Görevden alınsın’

Meclis’teki Çaykur tartışması, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı’nın plan ve bütçe komisyonunda görüşüldüğü sırada yaşandı.

T24’ten Hülya Karabağlı’nın haberine göre CHP İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil Maliye Bakanı Naci Ağbal’a “Bu Çaykur genel nüdürüne ne diyeceksiniz sayın bakan? ‘Kadın sporculara destek vermeyeceğim’ demiş de… Çaykur genel müdürlüğüyle ilgili bir beyanınız var mı?” sözleriyle seslendi.

Ağbal da “Arkadaşlar, internette dolaşan haberler üzerinden siyaset yapacak hâlimiz yok” karşılını verdi. Buna karşılık Tamaylıgil “Ya internette değil, kendisi beyanını ortaya koyuyor, ne interneti?” dedi.

Paylan da “Yalanlanmadı” diyerek tartışmaya dahil oldu. Bakan ise “Arkadaşlar, ne yapalım yani? Siz duymak istediğiniz duyuyorsunuz” diye konuştu.

HDP’li vekil bunun üzerine, müdürün görevden alınmasını istedi.