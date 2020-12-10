Meclis’te bütçe görüşmelerinde arbede

Meclis’te 2021’e ilişkin kurumların bütçe teklifi görüşülürken arbede çıktı.

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Kürsüde konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hakim ve savcıların terfisinde, hükümlerinin Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ihlal kararı vermesine neden olup olmadığının dikkate alınacağını anımsattı.

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Bu sırada, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ön sıralara doğru yürüyerek şunları söyledi: “Anayasa Mahkemesi kararlarına uyuluyor mu uyulmuyor mu? Enis Berberoğlu’yla ilgili karara uyuluyor mu uyulmuyor mu? Buna cevap verin.”

CHP’li vekil, Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç tarafından uyarıldı. AKP’liler de Tanrıkulu’na tepki gösterdi. İki parti milletvekilleri arasında arbede çıkınınca birleşime ara verildi.

Arada da AKP ve CHP milletvekilleri arasında tartışma sürdü.

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Öte yandan dün akşam Meclis Genel Kurulu’nda Adalet, Hazine ve Maliye ile Milli Savunma bakanlıklarının bütçeleri kabul edildi.