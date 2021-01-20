Meclis’te bugüne kadar 142 vekil Covid-19’a yakalandı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, bugüne kadar 584 milletvekilinden 142’sinin Covid-19’a yakalandığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Ankara Şehir Hastanesi’nde Covid-19 aşısı yaptırmasının ardından gazetecilere konuşan Şentop, vekillerin virüse yakalanma oranının, Türkiye ortalamasına göre 10 kat yüksek olduğunu ifade etti.

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Meclis başkanı, Türkiye’deki vaka sayısının toplumun yüzde 2.89’una denk geldiğini ifade ederek Meclis’te bu oranın yüzde 24.3 olduğunu dile getirdi.

Şentop, vekillerin önemli bir kısmının hastalığı hafif atlattığını söyledi.