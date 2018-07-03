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Yaramazlara biraz batar!

Meclis’te Baykal hazırlığı: Düzenleme yapıldı, asansöre en yakın oda seçildi

‘En yaşlı üye’ sıfatıyla Meclis’in açılış oturumunu yönetecek CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal için özel bir düzenleme yapıldı. Baykal’ın yeni binadaki odası ana binaya taşındı. Baykal için asansöre en yakın oda seçildi.

18 Haziran tarihli ziyaretten… (Fotoğraf: DHA)

15 Ekim’de beyin kanaması geçirerek Ankara İbn-i Sina Hastanesi’nde üç kez ameliyat edilen 79 yaşındaki Deniz Baykal, 5 Kasım’da Almanya’da Münih yakınlarındaki Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau isimli merkeze nakledilmişti. Burada üç ay kalan Baykal, daha sonra Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırılmıştı.

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Baykal’ın tedavisi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi’nde devam ediyor. ‘Seyyar sandık’la oy kullanan Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, Meclis yönetimiyle görüşerek ‘en yaşlı üye’ sıfatıyla babasının açılışı ve yemin törenini yöneteceğini iletmişti.

Kanal D’nin haberine göre, TBMM’de 27. dönemin yemin töreni için çalışmalar hızlandı. Genel kurul salonundaki bayraklar da değiştirildi.

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Meclis genel kurulunda 1 Ekim’e kadar tadilat yapılmayacak. 600’e çıkan milletvekili sayısı nedeniyle genel kurula ek sandalyeler getirilecek ve milletvekillerinin bir bölümü Bakanlar Kurulu’nun sıralarına oturacak. Meclis açıldığında ise içerideki düzen de tam anlamıyla sağlanmış olacak. Birinci katta kullanılmayan odalar büyütülerek komisyonlara ayrıldı.

Yemin töreninin başında Meclis’e başkanlık edecek Deniz Baykal için de özel bir düzenleme yapıldı. Baykal’ın yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yeni binadaki odası ana binaya taşındı. Baykal için asansöre en yakın oda seçildi.

Uygun koşullar oluşturulacak: Meclis’in açılış oturumunu Baykal yönetecek


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