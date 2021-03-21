Meclis’te ‘Adalet Nöbeti’ni sürdüren Gergerlioğlu’na gözaltı

Milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu Meclis’te sürdürdüğü ‘Adalet Nöbeti‘nin beşinci gününde gözaltına alındı.

Fotoğraf: Reuters

Twitter paylaşımı nedeniyle aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Gergerlioğlu, hakkındaki fezlekenin 17 Mart’ta Meclis’te okunmasının ardından milletvekilliği statüsünü kaybetmişti. Kararı protesto eden Gergerlioğlu, Meclis’ten ayrılmamıştı.

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Fotoğraf: DHA

AA’nın aktardığına göre Gergerlioğlu HDP’nin Meclis’teki grup odasından gözaltına alındı.

DHA’nın haberine göre, Gergerlioğlu ve bazı partililerin, kararın ardından Genel Kurul’dan HDP grup odasına giderken terör örgütü lehine slogan attıkları belirlendi. Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşmesine rağmen kamu binasında hakkı olmadığı halde hukuka aykırı olarak kalmaya devam ettiği, halen milletvekili gibi davrandığı, sosyal medya üzerinden basın açıklaması yaptığı tespit edildi. Gergerlioğlu hakkında, ‘kamu görevini usulsüz üstlenmek‘, ‘konut dokunulmazlığını ihlal‘ ve ‘terör örgütü propagandası‘ suçundan soruşturma başlatıldı.

HDP Gergerlioğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “TBMM’de Adalet Nöbetini sürdüren Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu, saat 06:30 civarı gözaltına alındı. Sabah namazını kılmadan önce abdest almak üzere lavaboya girdikten sonra Gergerlioğlu’nun bulunduğu kata 100’e yakın polis girdi. Gergerlioğlu, lavabodan çıkarıldıktan sonra polislere, ‘Namazımı kılayım, üzerimi değiştireyim öyle gidelim’ demesine rağmen polis gözaltı işlemini başlattı. Milletvekillerimiz Filiz Kerestecioğlu ve Hüseyin Kaçmaz’ın da itirazlarına rağmen Gergerlioğlu, pijamaları ve terlikleri varken zorla götürüldü.”

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop ‘gereğinin‘ yapıldığını ifade ederek şunları söyledi: “Anayasaya göre milletvekilliği kesin hüküm ile sona ermiş ve milletvekili sıfatı taşımayan bir kişinin Meclis’i eylem alanı olarak kullanmaya kalkması kabul edilemez. Tamamen Anayasa ve TBMM İçtüzüğü hükümlerinin gereği olarak yapılan bir işleme karşı TBMM çatısı altında bir eylemin devamına ve Meclis’in terörize edilmeye çalışılmasına müsaade edilmeyeceği bilinmelidir. Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM’yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği, hukuk dahilinde yapılır ve yapılmıştır.”

HDP’li vekil Filiz Kerestecioğlu Twitter hesabından gözaltı anını paylaştı.

Beş gündür #ÖmerFaruk vekilimizin bizzat yanındayım. Gayet naif ve kendi tarzına uygun direndi. Yaratılmaya çalışılan algılara, onun asla atmadığı sloganlara, görüntülere çöp iddialara itibar etmeyeceğinizi zaten biliyorum ama bir kez daha uyarıyorum. #HalkınVekiliGözaltında pic.twitter.com/Y4QTWuJzuK — Filiz Kerestecioğlu (@FilizKer) March 21, 2021

CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Gergerlioğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi.