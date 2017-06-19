Meclisin yüzü tamamen değişti: Macron parlamentoda mutlak çoğunluğa ulaştı

Fransa’da ikinci turu dün yapılan genel seçimlerde, Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron’un partisi En Marche (Yürüyüş) mecliste ezici bir çoğunluk elde etti.

En Marche, seçim ittifakına girdiği Demokrasi Hareketi (MoDem) ile birlikte meclisteki 577 sandalyeden 350’sini garantiledi. Macron’un partisi 308 vekile ulaşırken, MoDem de 42 milletvekilini meclise sokmayı başardı.

Yüzde 75’i ilk kez seçildi

Öte yandan seçimlerle Fransız parlamentosunun nüfusu da hayli değişti. Le Monde’un aktardığına göre, 2012 seçimlerine göre meclisin yüzde 75’i değişti. 577 vekilden 432’si ilk kez meclise girdi, buna karşılık sadece 145 vekil yeniden seçildi.

Macron’un seçim ittifakını 113 sandalyeyle Cumhuriyetçiler izliyor. Sosyalistlerse uzun süreden beri ilk kez böylesine bir düşüş yaşayarak farklı partilerden 49 sandalye çıkarabildi.

Seçimlere katılımsa yüzde 42 ile hayli düşük oldu. Büyük çoğunluğu sol seçmen olan Macron karşıtlarının sandığa gitmediği sanılıyor.

Le Pen vekil oldu

Seçimlerde Macron’a karşı mağlup olan aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen de milletvekili olarak seçildi. Le Pen’in partisi Ulusal Cephe, sekiz vekil çıkarabilmiş durumda.