Meclis’in yeni hali: Kabine dışı kalan Türkeş, Yüksekdağ’ın odasına yerleşti

Son Bakanlar Kurulu değişiminde kabine dışı kalan AKP’li Tuğrul Türkeş, vekilliği düşürülen HDP eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ’ın Meclis’teki odasına yerleşti.
CNN Türk’ün haberine göre, kabinede yer bulamayınca yeniden Meclis’e dönen Türkeş, Meclis’te vekilliği düşürülünce boşaltılan Yüksekdağ’ın odasına yerleşti.
Ankara’daki evinden polis baskınıyla gözaltına alınan Yüksekdağ 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanmıştı. Yüksekdağ’ın milletvekilliği 21 Şubat’ta hakkındaki hapis cezasının onaylanması gerekçe gösterilerek Meclis’te düşürülmüştü. HDP eski eş genel başkanının Yeni Halkla İlişkiler Binası’ndaki 6013 nolu odası aynı gün boşaltılmıştı.