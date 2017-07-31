Meclis’in yeni hali: Kabine dışı kalan Türkeş, Yüksekdağ’ın odasına yerleşti

Şırnak’ın Silopi ilçesinde evlerine giren panzerin altında kalarak hayatını kaybeden iki kardeşin katil zanlısı iki polis hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan dava açıldı. Polisler 2 yıldan 15’er yıla kadar hapisle yargılanacak.