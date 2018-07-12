Meclis’in yeni başkanı: ‘Son başbakan’ Binali Yıldırım

Son başbakan Binali Yıldırım, üçüncü tur oylama sonucunda Meclis’in yeni başkanı oldu.

Meclis’teki sandalye dağılımında son durum şöyle: AKP 290, CHP 144, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 42, Saadet Partisi iki, Demokrat Parti bir.

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TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz’ın başkanlığında toplanan Genel Kurul’da yapılan ilk iki turda Meclis Başkanı seçilebilmek için gerekli olan sayıya ulaşılamadı. İlk turda seçilmek için gereken oy sayısı 400.

Birinci tur oylamada 581 milletvekili oy kullandı. MHP’nin de desteklediği AKP’nin adayı Binali Yıldırım 331 oy aldı. CHP’nin adayı Erdoğan Toprak 134 oyla ikinci sırada yer alırken HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş 65, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu 43, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam dört oy aldı. Dört oy ise geçersiz sayıldı.

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İkinci tur oylamada 584 milletvekili oy kullandı. Yıldırım 336 oy aldı.Toprak 131 oyla ikinci sırada yer alırken Beştaş 65, Nuhoğlu 42, İslam dört oy aldı. Altı oy ise geçersiz sayıldı.

Üçüncü turda ise üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 301 oy seçilmek için gerekiyor.

Yıldırım, 335 oyla üçüncü turda Meclis’in yeni başkanı seçildi.

Yıldırım bir teşekkür konuşması yaptı: “Bildiğiniz gibi 24 Haziran seçimleriyle beraber TBMM yeni yönetim sistemiyle birlikte yasama faaliyetlerine de başlangıç yapıyor. Bu dönemde yüce Meclis’in görevi çok daha artmıştır. Yeni dönemde yürütmenin bütçe kanun tasarısı dışında Meclis’e tasarı gönderme yetkisi yoktur. Kanun yapma yetkisi tamamen Meclis’e ait olacaktır. Bu durum yasama organını çok daha önemli hale getirmektedir. Meclis araştırması yazılı soru önergesi gibi mekanizmaların yeni dönemde etkin bir şekilde uygulanması mümkün hale gelecektir. Çalışmalarımızda rehberimiz milletimizin iradesi, anayasamız ve iç tüzük olacaktır.”