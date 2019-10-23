Meclis’in ‘Rabia Naz Komisyonu’ ilk kez toplandı, görev dağılımı yaptı

Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde ölen 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan ve benzeri çocuk ölümlerine ilişkin kurulan Meclis Araştırma Komisyonu ilk toplantısını yaptı.

Rabia Naz ve babası…

11 yaşındaki Rabia Naz Giresun’un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018’de hayatını kaybetmişti. Baba Şaban Vatan, 11 yaşındaki kızının intihar etmediğini, araba çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini ve AKP İstanbul Miletvekili Nurettin Canikli’nin de devreye girerek kazayı yeğeninin yaptığı düşünülen Eynesil belediye başkanının itibarının korunması için olayın üstünün örtüldüğünü öne sürüyor.

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12 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı halde bulunduktan sonra hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını yaptı. Toplantıda başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimleri gerçekleştirildi. AKP Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu Komisyon Başkanı seçilirken, AKP Bursa Milletvekili Osman Mesten Başkanvekili, AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz sözcü ve Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir de katip üye oldu.

Komisyon üyeleri; AKP’den, Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, CHP’den; Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Giresun Milletvekili Necati Tığlı ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, MHP’den; Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, HDP’den; Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ile İYİ Parti’den İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu seçildi. Komisyon, çalışmalarına 31 Ekim’de toplanarak devam edecek.