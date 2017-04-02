Meclis’i bombalayan pilot terörle mücadele harekatı sanmış!

Darbe girişimi sırasında Meclis’i bombalayan F-16 pilotlarından Hüseyin Türk, yaşananları ‘terörle mücadele harekatı’ zannettiğini söyledi.

Akıncı Üssü’ndeki gelişmelere ilişkin iddianamede, 15 Temmuz gecesi Meclis’in bombalanması da yer aldı.

Akıncı 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı 141’inci filoda pilot kurmay yüzbaşı olarak görev alan pilot Hüseyin Türk’ün kursiyer pilotları toplayarak görev dağılımı yapıp emirler verdiği belirtilen iddianamede, yarbay Hakan Karakuş’un terörle mücadele harekatı beklediklerine ilişkin yaptığı savunmaya da yer verildi.

İddianamede, Türk’ün, 03.24 ve 03.25’te ‘Aslan 6’ kodunu kullanan F-16 uçağı ile TBMM’ye iki bomba atarak 32 kişiyi yaraladığı, ‘Aslan 3’ kodunu kullanan F-16 uçağı pilotu Uğur Uzunoğlu’yla bir GBU-10 bombasını Gölbaşı ilçesinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı’na attığı ve 44 kişiyi öldürüp 36 kişiyi yaraladığı, aynı gün ‘Aslan 6’ kodunu kullanan F-16 uçağıyla 03.14, 03.15, 03.17 ve 03.19’da dört bomba atarak TÜRKSAT tesislerinde hasar oluşturduğu kaydedildi.

‘Darbeyi bakım ekibinden öğrendim’

Kullandığı uçakta altı bomba olduğunu, bunlardan dördünü şehir dışında kendisine verilen koordinatlara attığını, ikisini de Meclis olduğunu düşündüğü koordinatlara attığını söyleyen Türk, havada iki kez yakıt ikmali yaptığını, üsse inmesinin ardından bakım ekibinin kendisine darbe girişimi olduğunu söylediğini belirtti.

‘Karakuş 15 Temmuz’da toplantı yaptı’

Sivil yerleşim yerlerine atış yapıldığından haberdar olmadığını söyleyen Türk, 15 Temmuz akşamı yarbay Karakuş’un toplantı düzenlediğini, ‘terörle mücadele harekatı’ yapılacağını, harekatın süresinin ve nereye gidileceğinin belli olmadığını belirterek koordinatların pilotlara havada verileceğini söylediğini aktardı.

Türk, savunmasında, yarbay Karakuş’un ‘terörle mücadele harekatı’ beklediklerini belirtmesi ve yola çıkmamasını istemesi üzerine Ramazan Bayramı için tatile gitmediğini ifade etti.