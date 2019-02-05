Meclis’e sunulan ‘İhlaszedeler’ teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 70 bin civarı ‘İhlaszede‘yi ilgilendiren yasa teklifi Meclis’te AKP ve MHP’lilerin oylarıyla reddedildi.

Fotoğraf: Reuters

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında hortumcu piyasa ekonomisi ve vatandaşın cebinden ‘yandaşlar’a para aktarılmasından şikayet ederken ‘İhlaszedeler‘i örnek vermişti.

Reklam

Kılıçdaroğlu, ‘İhlaszedeler’in paralarını geri alabilmesi için hazırladıkları kanun teklifine Meclis’ten destek isterken “Allah’a inanıyorsanız bu kanuna ‘Evet’ diyeceksiniz” diye konuşmuştu.Kılıçdaroğlu ‘İhlaszedeler’le ilgili şunları söylemişti: “70 bin kişinin hortumlandığı Türkiye’den söz edeceğim. Kim izin verdi? Dönemin hükümetleri izin verdi. 1995 tarihinde faaliyete başladılar, beş yıl sonra 1 milyar 171 milyon dolar para vardı milletten topladıkları. İhlaszedeler 18 yıldır uğraşıyor. 2001 yılında BDK dedi ki İhlas Bank’ı kapatıyorum. Vatandaşlardan topladıkları paranın yandaşlara aktarıldığını söylüyor BDK. İhlas Finans tasfiye edilecek. Ören ailesine diyorlar ki ‘Sen tasfiye edeceksin.’ Açıklama yaptılar, ‘Tasfiye edeceğiz’ diyor. 17 yıl geçti. Dönemde oy verdin, iktidar yaptın. Sana söz verdiler, sana verdikleri sözlerin hiçbirini tutmadılar. Ören’i desteklediler. Aynı zamanda Amerikan vatandaşı, kaçtı gitti Amerika’ya, şimdi geldi. Onun her şeyi var senin hiçbir şeyin yok. Sen de sandıkta ders vereceksin. Yerel seçimlerde gidecek bir ders vereceksin.”