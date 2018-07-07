Meclis’e ‘Lamborghini çeken’ Sofuoğlu: Eleştirilerin asıl nedeni bu kariyeri bırakıp AKP’li olmam

Meclis’e Lamborghini marka otomobiliyle giden AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, kendisine bu hareketi nedeniyle yöneltilen eleştiriler için, “Asıl sebebi Lamborghini falan değil. Bizim gibi bir sporcunun kariyerini noktalayıp AK Parti’nin yanında gözükmesi, Ak Parti’yle beraber olmasıdır” dedi.

Sofuoğlu ‘trafik yoğunluğu nedeniyle’ yemin törenine motosikletle gitti.

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AA’nın haberine göre, Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan milli motosikletçi, kendisine ait başka değerli araçlarının da bulunduğunu belirtti.

AKP’li siyasetçi şöyle devam etti: “Bu eleştirelerin asıl sebebi Lamborghini falan değil. Bizim gibi bir sporcunun kariyerini noktalayıp AK Parti’nin yanında gözükmesi, Ak Parti’yle beraber olmasıdır. Ben dünya şampiyonalarında yarışan bir sporcuyum, kariyerimi bu sezon noktaladım. Cumhurbaşkanımız ile bir ilişkimiz var. Kendisi bize her zaman değer veriyor. Cumhurbaşkanımızın teklifini kabul ettiğimde milyonlarca avroyu almayıp böyle bir göreve geldim. ‘Milletvekili maaşını almayacağım’ dedim. İhtiyacım olmasına rağmen yıllar önce İddaa’dan gelen paraları da kabul etmedim. Bugün milletvekili maaşına da ihtiyacım yok çok şükür. Milletvekili maaşını da almayı kendime yakıştıramadım. Ben nereden geldiğini çok iyi bilen biriyim. Cumhurbaşkanımızın yanında sapasağlam, dimdik durmak bazı insanların tepkisini çekiyor ama Cumhurbaşkanım o kadar nazik bir insan ki beni bu göreve davet ederken bile ‘Kenan razılığın varsa seni listelerimize koyacağım’ demişti. Tabii ben de kabul ettim. Bu görev parayla pulla, mevkiyle, makamla kabul edilecek bir görev değil benim gözümde. Ben buraya cumhurbaşkanımızın yanında dimdik durmaya geldim. Bize değer veren bir liderimiz varken burada bulunmaktan gurur, onur duyuyorum.”

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Sofuoğlu bilinçli yapılan eleştirilere karşı, toplumun bütün kesimlerinden destek mesajları geldiğini ve bunun kendisini de oldukça duygulandırdığını söyledi.