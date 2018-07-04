Meclis’e ‘Lamborghini çeken’ Sofuoğlu: Buna biniyorum diye dertten anlamayacak değilim

Meclis’e Lamborghini marka otomobiliyle giden AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, “Böyle bir araca biniyorsunuz diye insanların derdini anlamayacaksınız diye bir şey söz konusu değil” dedi.

Mazbatasını vererek Meclis’te kayıt yaptıran milli motosikletçi Sofuoğlu yemin törenine de motoruyla gideceğini söylemişti.

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Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sofuoğlu, insanların, bu aracı konuşmaya başladığını, bu aracın uzun zamandır kendisinde olduğunu, siyasete girdikten sonra almadığını, yarışlarda kazandığı paralarla aldığını vurguladı.

“Bu nedenle kimsenin konuşma hakkı, yetkisi yok, hesabını veremeyeceğim hiçbir şey yapmadım” diyen Sofuoğlu, tepkisini çektiği kişilerin takdirini kazanmak için mücadele vereceğini ifade etti.

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Sofuoğlu, hayatından taviz vermeyi düşünmediğini, otomobilini de motosikletini de kullanacağını, hiç kimsenin itiraz etmeye hakkı, yetkisi olmadığını vurguladı.

Vekillik gelirinin tamamını hizmet anlamında kullanacağını dile getiren Sofuoğlu, “Hatta ilk maaşımın sözünü bir spor kompleksi için Sakarya’nın bir ilçe belediyesine söz verdim. Spor hizmetinde kullanacağım. Bu şekilde kullanacağım ki insanlar yanlış anlamasın, düşünmesin. Böyle bir araca biniyorsunuz diye insanların derdini anlamayacaksınız diye bir şey söz konusu değil. Benim zaten nereden geldiğimi herkes biliyor, motor tamircisinin oğluyken, Rabbim bize güzel şeyler nasip etti” dedi.