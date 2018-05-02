Meclis’e giden ‘yeni düzenlemeler’in gerekçesi: Politik riskler için

Hükümet, vergi ve imar affıyla emeklilere bayram ikramiyesi getiren yeni düzenlemenin resmi gerekçesine ‘politik riskler için’ notunu düştü.

Başbakan Binali Yıldırım önceki günkü bakanlar kurulu toplantısının ardından, prim ve vergi affı, emekliye bayram ikramiyesi, imar affı gibi maddeleri içeren kapsamlı düzenlemenin Meclis’e gönderildiğini açıklamıştı.

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Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, düzenleme Meclis’e gitti.

Resmi gerekçede, söz konusu düzenlemelerin ‘ülke ekonomisinin büyüme hızını desteklemek ve bu surette kalkınmasını devam ettirmek amacıyla dünyadaki ekonomik ve politik riskler ile yakın coğrafyamızda yaşanan bölgesel olayların vatandaşlarımız üzerinde oluşturması muhtemel etkisini bertaraf etmek ve müteşebbislerin iş ve yatırım kararlarına daha sıhhatli bir şekilde odaklanmalarına imkan sağlama’ amacı taşıdığı notu düşüldü.

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Önceki gece TBMM’ye sunulan torba tasarının, aynı hızla Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçirilmesi bekleniyor.