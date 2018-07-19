Meclis’e getirilen teklifin gölgesinde: İki yıllık OHAL dönemi sona erdi

Darbe girişiminin ardından 21 Temmuz 2016’da ilan edilen ve üç ay aralıklarla yedi kez uzatılan OHAL, saat 01.00 itibariyle sona erdi.

OHAL kapsamında bugüne kadar yayınlanan 32 kanun hükmünde kararnameyle (KHK) 125 bin 800 kamu görevlisi meslekten ihraç edilirken çok sayıda yayın kuruluşu, vakıf ve dernek de kapatıldı. Soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 446 bin kişi hakkında işlem yapıldı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığındaki rakipleri Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş ve Temel Karamollaoğlu OHAL’i seçimlerden sonra kaldıracaklarını vaat etmişti.

Erdoğan, bu çıkışların ardından “24 Haziran’dan sonra bu göreve devamım halinde ilk işimiz inşallah OHAL’i kaldırmak olacaktır” demişti. OHAL’in süresinin dolduğu 19 Temmuz’da sona ereceği açıklanmıştı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni kabinenin ilk toplantısından sonra “Çok çok olağanüstü tehditle karşılaşmamız durumunda OHAL tekrar hayata geçebilir” demişti.

Tüm bunların ardından, geçtiğimiz hafta Meclis’e OHAL sonrası için sunulan 25 maddelik ‘terörle mücadele kanun teklifi’, kamu düzeni ve güvenliğiyle ilgili pek çok kısıtlayıcı uygulama getirmekle eleştiriliyor. Teklif, genel kurulda gelecek hafta ele alınacak.

Teklifte neler var?

Teklifle, valiler, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilecek.

Valiler, belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilecek veya kısıtlayabilecek, ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilecek.

Üç yıl süreyle terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen TSK, emniyet, jandarma, yargı mensupları, devlet memuru ve işçiler meslekten çıkarılabilecek.

Bu kapsamda görevlerine son verilenler, bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecek.

OHAL süresince terör örgütlerine aidiyet, iltisak veya irtibat nedeniyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyım atanmasına ilişkin hüküm üç yıl daha devam edecek.