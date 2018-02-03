Diken

Yaramazlara biraz batar!

Meclis’e gelen torba yasa Adnan Oktar’ı vurabilir

Share18
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 19

 

Meclis’e sevk edilen torba yasadaki bir madde, Adnan Oktar’ın kanalı A9’da yaptığı tepki çeken yayınları engelleyebilir.

Oktar’ın kadınlarla birlikte yaptığı yayınlar neticesinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) şimdiye dek 500’e yakın şikayet gitti. RTÜK’e ulaşan şikayetler en fazla ‘genel ahlak, manevi değerler ve ailenin korunması ilkesine aykırılık’ gerekçesiyle yapıldı.

Reklam

Ancak kurul buna karşı bir şey yapamıyor çünkü şikayete konu yayınlar YouTube’dan ya da sosyal medyadan yayınlanıyor. Bu da lisanslı bir kanal olmasına rağmen A9’a yaptırımın önündeki bir engel olarak gösteriliyor.

Meclis’e sevk edilen torba yasadaki bir maddenin bu yayınları etkileyebileceği belirtiliyor.

Maddeye göre lisanslı yayın kuruluşları internet sitesinden yayın yapabilecekler. Ancak bunun için ayrıca lisans almaları gerekecek, lisans almayan kuruluşların yayınları ise sulh ceza hakimince engellenebilecek.

Oktar’dan Diyanet’in başına: Kerhane vergileriyle maaşın ödeniyor, gıkın çıkmıyor

Diyanet işleri başkanından Adnan Oktar’a: Dengesi bozulmuş bir insan

İnternete özel diye: ‘Adnan Hoca’ya yüzlerce şikayet var, RTÜK’ün eli kolu bağlı

Share18
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 19

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...