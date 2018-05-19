Meclis’e 20 yaşında vekil yolda

İngiltere taht sıralamasında altıncı sırada yer alan Prens Harry, bir buçuk yıldır nişanlı olduğu Amerikalı oyuncu Meghan Markle ile İngiltere’nin Windsor kentinde bulunan St George Şapeli’nde evlendi. Çift, evliliklerinin ardından Sussex Dükü ve Sussex Düşesi ünvanlarını aldı.