Meclis’e 20 yaşında vekil yolda

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 20-21 yaşında ‘seçilebilecek yerlerde’ olan adaylarının bulunduğunu söyledi.
Erdoğan, gençler ve sporculara verilen iftarın ardından yeni Meclis’e dair değerlendirmelerde bulundu
Vekil adaylarının listesinin 21 Mayıs saat 17.00’ye kadar YSK’ya teslim etmeleri gerektiğini ifade eden Erdoğan, ‘kılı kırk yardıklarını’ kaydetti.
Cumhurbaşkanı, aday listesine ilişkin “Listelerimizde 18, 19, 20 yaşında gençlerimiz olsun istiyoruz. Kazanacak yerlerde şu an 20, 21, 22 yaşında gençlerimiz var” dedi.
Erdoğan, listenin geri kalanından bahsederek gençlerin listenin başında olmasalar da Mart 2019’daki yerel seçimlere hazırlamayı amaç edindiklerini aktardı.
Cumhurbaşkanı, gençlere “Size dikte etmeyeceğiz, sizi kalıplara sokmaya çalışmayacağız sadece sizinle birlikte çalışacağız” sözleriyle seslendi.