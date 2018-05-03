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Yaramazlara biraz batar!

Meclis komisyonunun teklifi: Nargile kafe açmak yasaklansın

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TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu, nargile kafe açmanın yasaklanmasını teklif etmeye hazırlanıyor.

Fotoğraf: DHA

TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu’nun taslak raporu tamamlandı.

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Milliyet’ten Bahar Atakan’ın haberine göre raporda yer alan bazı teklifler şöyle:

‘Uyuşturucu madde’ ifadesinin olumlu çağrışım yapabileceği dikkate alınarak bu ifade yerine ‘madde’, ‘bağımlılık yapıcı madde’ gibi ifadelerin kullanılmasına dikkat edilmeli.

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– Sigara kullanımı konusunda getirilen caydırıcı düzenlemeler nargile kullanımı için de hayata geçirilmeli. Nargile kafelerin açılmasını engelleyen düzenlemeler yapılsın ve kapalı alanlarda nargile kullanımı yasaklansın.

– Ülkemizin uyuşturucuyla mücadelede uluslararası bir kuruluş kurulmasına öncülük etmesi, özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde merkezi Türkiye’de olan uyuşturucuyla mücadele komitesinin kurulması yerinde olacaktır.

– Mahalle ve sokak bazında uyuşturucunun arzının önlenmesine yönelik ilgili kişilere (özel güvenlik görevlileri, muhtarlar, esnaf vb) eğitim verilsin.

– Jandarmanın iletişimin tespiti ve takibi yetkisinin artırılması ve sanal ortamda araştırma yapabilme yetkisiyle donatılması uyuşturucuyla mücadeleye önemli katkılar sağlar.

– Milli Eğitim Bakanlığı, temel eğitim ve ortaöğretim müfredatında önleyici ve koruyucu beceriler olan yardım isteme, öfke kontrolü, ‘Hayır’ diyebilme gibi becerilerin kazandırılmasına yönelik daha fazla içeriğe yer vermeli.

– Cumhurbaşkanlığına bağlı ‘Bağımlılıkla Mücadele Müsteşarlığı’ kurulmalı.


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