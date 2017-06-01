Meclis komisyonu üyesi zeytin üreticisi: Yasa geçerse zeytincilik bitmiştir

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi yönetim kurulu üyesi Murat Narin, zeytinliklerin konut ve turistik tesis inşaatına açılmasından vazgeçilmesini ‘göstermelik’ diye niteleyerek, “Tasarı Meclis’ten geçerse, Türkiye’de zeytincilik bitmiştir” dedi.

cnnturk.com’a konuşan Narin tasarıya göre zeytinlik alanlara termik santrallerle birlikte taş ve maden ocaklarının yapılabileceğine dikkat çekti.

Narin, “Eğer bu tasarı TBMM genel kurulundan geçerse, Türkiye’de zeytincilik bitmiştir” dedi.

Narin aynı zamanda tasarının görüşüldüğü Meclis komisyonunun üyelerinden.

Neden ‘ölüm fermanı’ deniyor?

Üretim Reform Paketi’nde yer alan tasarı Meclis’e ilk geldiğinde dönüm başına 15’ten az zeytin ağaç bulunan alanları zeytinlikten çıkarmayı, bu alanlarda konut ve turistik tesis inşaatının yanısıra sanayi tesisi ve maden ocağı yapılabilmesini öngörüyordu.

Yoğun tepkiler üzerine konut, turistik tesis vb. yapılar tasarıdan çıkarıldı. Ancak söz konusu alanlarda sanayi tesisi ve maden kurulabilmesinde ısrar sürüyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, kıyı bölgelerinde petrokimya tesisleri kurulması gerektiğini savunurken, bu durum zeytinlikler sayesinde hala bakir bölgelerin kaldığı Ege kıyılarında yoğun bir sanayileşme hamlesiyle birlikte ekolojik düzenin bozulmasına eşlik edebilir.

Üreticiler de bu nedenle tasarıya ‘zeytinliklerin ölüm fermanı’ diyerek karşı çıkıyor ve Zeytinlik Yasası’nın mevcut haliyle kalmasını istiyor.

Göstermelik maddeler

Tasarı, sanayi ve maden sahalarına yol açarken, bazı maddelerle de zeytinlikleri koruma yönünde yaptırımlar getirileceği izlenimi veriyor.

Tasarının ilk halinde zeytinlik alanda hayvan otlatılmasına ilişkin üç ay hapis cezası kaldırılıp yerine 5 bin lira para cezası öngörülüyordu. Üreticilerin itirazı üzerine üç aylık hapis cezası altı aya çıkarıldı. Kanun dışı olarak kesilen her bir zeytin ağacı için para cezası ise 2 bin lira yerine 4 bin liraya yükseltildi.

Ancak üreticilere göre zeytinliklerin kaderini kurul kararına bağlayan tasarı onanırsa bu maddeler yetersiz kalacak.