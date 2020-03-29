Meclis Hastanesi’nde görevli doktorun ‘corona’ testi negatif çıktı, tedbiren gözetimde

Meclis Devlet Hastanesi’nde görevli doktora corona virüsü şüphesiyle test yapıldı. Sonuç negatif çıktı, doktor tedbir amacıyla gözetime alındı.

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TBMM Başkanlığı’nın bilgilendirmesinde şu ifadelere yer verildi: “Meclis Hastanesi’nde görevli bir doktorda ateş ve boğaz ağrısı belirtilerinin görülmesi üzerine Ankara Şehir Hastanesi’nde test yaptırılmış ve test sonucu negatif çıkmıştır. Kendisi tedbir amaçlı olarak hastanede tutulmaya devam edilmektedir. Ancak son 14 günde muayene ettiği kişiler telefonla aranarak, bilgilendirilmiş ve tedbir amaçlı olarak kendilerini izole etmeleri istenmiştir.”