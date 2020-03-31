Meclis Hastanesi doktorunun ‘corona’ testi pozitif

TBMM Başkanlığı, corona virüsü nedeniyle hastanede gözetime alınan Meclis Hastanesi doktorunun testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Açıklama şöyle: “Koronavirüs şüphesiyle hastanede bulunan Meclis Hastanesi doktoruna yapılan ikinci testte Kovid-19 pozitif çıkmıştır. Doktorla son 14 gün içinde temas eden şahıslarla ilgili Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği şekilde gerekli prosedürler uygulanmaktadır.”
Ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle Ankara Şehir Hastanesi’ne giden doktora yapılan ilk test negatif çıkmıştı. Doktor, tedbir amacıyla hastanede gözetime alınmıştı.