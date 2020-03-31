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Yaramazlara biraz batar!

Meclis Hastanesi doktorunun ‘corona’ testi pozitif

TBMM Başkanlığı, corona virüsü nedeniyle hastanede gözetime alınan Meclis Hastanesi doktorunun testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Açıklama şöyle: “Koronavirüs şüphesiyle hastanede bulunan Meclis Hastanesi doktoruna yapılan ikinci testte Kovid-19 pozitif çıkmıştır. Doktorla son 14 gün içinde temas eden şahıslarla ilgili Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği şekilde gerekli prosedürler uygulanmaktadır.”

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Ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle Ankara Şehir Hastanesi’ne giden doktora yapılan ilk test negatif çıkmıştı. Doktor, tedbir amacıyla hastanede gözetime alınmıştı.

Meclis Hastanesi’nde görevli doktorun ‘corona’ testi negatif çıktı, tedbiren gözetimde

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Yetkisi olmadığı halde ‘corona’ testi yapanlara ceza

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM) ülke genelinde 44 ilde 73 merkezin ‘Kovid-19 Tanı Laboratuvarı’ olarak yetkilendirildiği, yetkisi olmadığı halde tanı testlerini çalıştığı tespit edilen merkezler hakkında yasal inceleme ve cezai işlem başlatılacağını duyurdu.

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