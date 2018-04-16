‘Meclis etkisiz olacak’ endişesi: AKP ve CHP’li vekillerin hedefi belediye

AKP’li ve CHP’li vekillerin, Meclis’in etkisizleşeceği düşüncesiyle belediye başkanlıkları için birbirleriyle yarıştıkları öne sürüldü.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre ‘pek çok’ AKP’li vekil, 2019’da geçilecek yeni sistemle Meclis’in daha etkin olacağını düşünmüyor.

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AKP’liler, başkanlık sisteminde cumhurbaşkanının kararnameler çıkaracağını, bakanları dışarıdan atayacağını düşünüyor.

Vekillerin değerlendirmesi şöyle: “Önümüzdeki dönemde Meclis’te olmanın çok bir anlamı olmayacak. Vekillerin bir işlevi kalmayacak. Bırakın talepleri iletmeyi, bakanları Meclis’te bile görmek mümkün olmayacak.”

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Bazı AKP’lilerin bu nedenle aday olmayacağı, bazılarının da belediye başkanlığını vekilliğe tercih ettiği kaydedildi.

CHP’de de durum benzer. Çok sayıda CHP’linin belediye başkanlıklarına aday olmak istediği konuşuluyor.