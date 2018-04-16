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Yaramazlara biraz batar!

‘Meclis etkisiz olacak’ endişesi: AKP ve CHP’li vekillerin hedefi belediye

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AKP’li ve CHP’li vekillerin, Meclis’in etkisizleşeceği düşüncesiyle belediye başkanlıkları için birbirleriyle yarıştıkları öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre ‘pek çok’ AKP’li vekil, 2019’da geçilecek yeni sistemle Meclis’in daha etkin olacağını düşünmüyor.

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AKP’liler, başkanlık sisteminde cumhurbaşkanının kararnameler çıkaracağını, bakanları dışarıdan atayacağını düşünüyor.

Vekillerin değerlendirmesi şöyle: “Önümüzdeki dönemde Meclis’te olmanın çok bir anlamı olmayacak. Vekillerin bir işlevi kalmayacak. Bırakın talepleri iletmeyi, bakanları Meclis’te bile görmek mümkün olmayacak.”

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Bazı AKP’lilerin bu nedenle aday olmayacağı, bazılarının da belediye başkanlığını vekilliğe tercih ettiği kaydedildi.

CHP’de de durum benzer. Çok sayıda CHP’linin belediye başkanlıklarına aday olmak istediği konuşuluyor.

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