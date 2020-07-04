Meclis Başkanlığı’ndan Özdil ve Sözcü gazetesine suç duyurusu

TBMM Başkanlığı, Sözcü gazetesi Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusunda bulundu.

AA’nın haberine göre, TBMM Hukuk Hizmetleri başkanı avukat Celalettin Gürses tarafından Ankara başsavcılığına verilen dilekçede, Özdil’in bugünkü ‘Baroların ne işi var TBMM’de’ başlıklı köşe yazısında, TBMM’yi ve milletvekillerini doğrudan hedef alan, hakaret içerikli, TBMM’yi ve milletvekillerini küçük düşürme amaçlı ifadeler kullandığı savunuldu.

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Özdil’in yazısında, “TBMM’nin sağlık faturalarında sayın milletvekillerimiz tarafından hırsızlık yapıldığını bizzat TBMM başkanları açıklıyor” diyerek ‘tüm TBMM üyelerini açıkça hırsızlıkla itham eden gerçeğe aykırı isnatlarda’ bulunduğu ifade edilen dilekçede, hem TBMM’nin manevi şahsiyetine hem de Anayasa’nın verdiği yetkiyle kamu görevlerini yerine getiren Meclis’in tüm üyelerine hakarette bulunulduğu dile getirildi.

‘Tüm vekillere karşı suç işledi’

Dilekçede, ‘TBMM üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikteki beyanları nedeniyle’ Özdil’in kamu görevini yerine getiren tüm milletvekillerine karşı suç işlediği savunuldu.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi: “TBMM’de görüşülmekte olan bir kanun teklifi süreci göz önünde bulundurulduğunda, bu konuyla hiçbir ilgisi bulunmayan farklı konuları bir araya getirerek TBMM’ye ve milletvekillerine karşı halkı kin ve düşmanlığa tahrik maksadıyla söz konusu yazının yayımlanmış olduğu da ortadadır.”

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Dilekçede, ‘Özdil’in TBMM ve heyet halinde kamu görevini yerine getiren milletvekillerine yönelik bu haksız ve hukuka aykırı eylemleri‘nin basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, TBMM’nin manevi şahsiyetine ve milletvekillerinin kanunlarla korunan kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği belirtildi.

Dilekçede, Özdil ve Sözcü gazetesinin sorumluları hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 301’inci maddesinde düzenlenen ‘TBMM’yi alenen aşağılama’, 125’inci maddesinde düzenlenen ‘hakaret’ ve 216’ncı maddesinde düzenlenen ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından resen yürütülecek soruşturma neticesinde kamu davası açılması talep edildi.