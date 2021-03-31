Meclis başkanlığı, EYT kayıtlarını paylaşmadı; çelişkili gerekçe sundu

TBMM Başkanlığı, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkında verilen önerge ve kanun teklifleriyle ilgili kayıtları paylaşmadı. Başkanlık, ‘konu bazlı istatistik tutulmaması’nı gerekçe gösterse de daha önce farklı konularda paylaşılmıştı.

Fotoğraf: DHA

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, EYT hakkında bugüne kadar Meclis Başkanlığı’na verilmiş yazılı önerge ve kanun tekliflerinin detaylı bilgisini istedi. Teklifleri veren milletvekilleri ve kayıtlı oldukları siyasi partiler soruldu.

Reklam

TBMM Başkanlığı ise “Başkanlığımızca kanun teklifleri, yazılı soru önergeleri, Meclis soruşturması önergelerine ilişkin konu bazlı istatistik tutulmamaktadır” ifadelerini kullanarak bu talebi geri çevirdi.

Ancak Meclis Başkanlığı, geçen yıl kasım ayında yine CHP’li Tanrıkulu’nun engellilerle ilgili önerge ve kanun teklifleriyle ilgili bilgi talebini karşılamış, tüm kayıtlar paylaşılmıştı.

‘Gizlemek amacıyla’

Diken’e konuşan Tanrıkulu, talebinin geri çevrilmesinin ‘gizleme’ amacı taşıdığını belirterek, şunları söyledi: “TBMM Başkanlığı AK Parti’nin EYT konusunda kendi ayıbını ve sözlerini gizlemek amacıyla soruya bu şekilde yanıt vermiştir. Yoksa daha önce engelli vatandaşlarımız ile ilgili verdiğimiz istatistik dilekçesine konu bazlı detaylı yanıt verilmişti. Yüzbinlerce EYT’nin kimin tarafından mağdur edildiği çok iyi anlaşılmıştır!”