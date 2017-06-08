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Meclis başkanının davetini reddeden Kılıçdaroğlu: Sorun içtüzük değil, OHAL


 

Meclis başkanının içtüzüğü değiştirmek üzere yaptığı daveti reddeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Öncelikli sorun içtüzük değil, OHAL’in kaldırılması ve Meclis’in itibarının iadesidir” dedi.

Fotoğraf: DHA

Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın içtüzük değişikliği için liderlerle yapacağı toplantıda partiler arasında bir uzlaşma komisyonunu gündeme getireceği, uzlaşma sağlanamazsa AKP’nin kendi önerisini gündeme getirmeyi planladığı öne sürülmüştü.

Kılıçdaroğlu daveti reddetmişti.

NTV’nin aktardığına göre, Kılıçdaroğlu ret gerekçesini mektupla bildirdi.

‘Liderler toplantısı, liderler arasında olur’

Meclis’in etkin ve güçlü kılınmasının Kılıçdaroğlu, “Mühürsüz seçimle gayri meşru biçimde yürürlüğe giren Anayasa değişiklikleri, TBMM’nin yetkilerini yok eden, fiilen etkisiz bir Meclis oluşturmayı hedefleyen düzenlemelerdir. Bu nedenle anayasa değişikliğine uyum sağlama gerekçesiyle çıkılan yoldan, demokrasiyi ve milletvekillerini güçlendirecek, Meclis’in etkin olmasını sağlayacak bir içtüzük çıkmaz” diye yazdı.

OHAL uygulamalarının ve kanun hükmünde kararnamelerin Meclis’i devre dışı bıraktığını belirten CHP lideri, “Meclis’in açıkça yok sayıldığı bu ortamda öncelikli sorun içtüzük değil, OHAL’in kaldırılma ve Meclis’in itibarının iadesidir” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın halihazırda AKP’nin lideri olmadığını hatırlatan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Liderler toplantısı, liderler arasında olur. TBMM’yi etkin ve güçlü kılacak, milletvekilleri ve siyasi parti gruplarının söz ve ifade hakkını en geniş şekilde güvence altına alacak bir tüzük değişikliği düşünülüyorsa, başkanlığınızda grup başkanvekillerinin bir araya gelip eski çalışmaları da ele alarak görüşmeleri mümkündür. Bu nedenle davetinize katılamayacağımı bildirir, sağlık ve başarılı çalışmalar dilerim.”

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