Meclis başkanından ‘jeopolitik yorum’: Hollanda kürdan cebimiz, Konya’dan küçük

Hollanda’yla gerilime ilişkin son ‘yorum’ Meclis Başkanı İsmail Kahraman’dan geldi. Meseleye ‘jeopolitik’ yaklaşan Kahraman, “Hollanda, bizim kürdan cebimiz. Konya’dan küçük” dedi.

AA’da yer alan habere göre Kahraman, Türk bakanların konuşmalarının iptal edilmesi ve ülkeye sokulmamasıyla ilgili şunları söyledi: “Silinemez bir lekedir. Çok yanlış bir harekettir. Hollanda, bizim kürdan cebimiz. 41 bin kilometrekare hatta biraz daha az, yani Konya’dan küçük.”

Kahraman, “Kim oluyorsunuz siz?” diye sorup, “Gelişmemizi önleyemeyeceksiniz” diye meydan okumayı da ihmal etmedi.

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.