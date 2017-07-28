Meclis başkanından ‘5 milyonluk araba’ iddiasına yanıt: Fiyatı yüksek gösteriliyor

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, 5 milyon lira değerinde makam aracı aldığı iddialarına yanıt verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Kahraman’ın Mercedes Benz Maybach S 600 marka makam aracı aldırdığını ve ambulans gibi donatılan araç için meclis bütçesinden 5 milyon lira çıktığını öne sürmüştü.

Reklam

Makam aracının diğer ülkelerden gelen ziyaretçiler için ‘vitrin’ olduğunu söyleyen Kahraman, “Şöyle bir yanlışlık var: Fiyatı çok yüksek gösteriliyor. Vergi ve gümrüğü olmayan bir vasıta, Başbakanlık kanalıyla geldiği için. Meclis Başkanlığı almadı, Başbakanlık tahsis etti” diye konuştu.

‘Suflör kimse çok ayıp etmiş’

“2012 tarihli Mercedes makam aracımız iyice ‘beni bırak’ dedi. Tamircinin adresini almış hep orada git gel, git gel. Yeni araba lazım, yenilenmesi lazım” ifadelerini kullanan Kahraman, iddiayı dile getiren Yarkadaş’a “Bir gündem meydana getireyim’in uzantısı. Milletvekillerinin, böyle bazı şahsiyet fukarası eksiği olan insanlara itibar ederek beyanlarda bulunması yanlış. Kim sufle etmişse, suflör kimse çok ayıp etmiş” diye seslendi.