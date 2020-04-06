Meclis başkanından 23 Nisan çağrısı: Bayrakla cama çıkıp İstiklal Marşı okuyalım

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’in kuruluşunun 100’üncü yıldönümünü cam ve balkonlardan bayraklarla İstiklal Marşı’nı söyleyerek kutlamayı önerdi.
Şentop, ‘corona’yla mücadele gereği ‘Evde Kal’ çağrılarına uygun olarak tüm Türkiye’yi 100’üncü yıl coşkusuna ortak olmaya davet ettiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “23 Nisan 2020 Perşembe akşamı, saat 21:00’de tüm Türkiye’yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. yıl coşkusunu İstiklal Marşı’nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz. Aynı saatte görsel medyamız İstiklal Marşı yayınıyla bu coşkuya eşlik edecek. Milli Mücadele’nin ruhunu yansıtan o mısralarla, 100. Yıl’ın heyecanını milletçe hep birlikte yaşayalım. “
Çok sayıda etkinlik planladıklarını, ancak salgın nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını söyleyen Şentop şöyle devam etti: “22 Nisan’da başlayacaktı kutlamalar. 23 Nisan’da 100 yıllık tarihini anlatan bir gösterimi de içeren bir kutlama olacaktı Meclis bahçesinde. Çok sayıda yabancı misafir de ağırlayacaktık. Şimdilik sosyal mesafe kuralına uymayan etkinlikleri erteledik.”