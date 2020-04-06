Meclis başkanından 23 Nisan çağrısı: Bayrakla cama çıkıp İstiklal Marşı okuyalım

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’in kuruluşunun 100’üncü yıldönümünü cam ve balkonlardan bayraklarla İstiklal Marşı’nı söyleyerek kutlamayı önerdi.

Fotoğraf: Wikipedia

Şentop, ‘corona’yla mücadele gereği ‘Evde Kal’ çağrılarına uygun olarak tüm Türkiye’yi 100’üncü yıl coşkusuna ortak olmaya davet ettiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “23 Nisan 2020 Perşembe akşamı, saat 21:00’de tüm Türkiye’yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. yıl coşkusunu İstiklal Marşı’nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz. Aynı saatte görsel medyamız İstiklal Marşı yayınıyla bu coşkuya eşlik edecek. Milli Mücadele’nin ruhunu yansıtan o mısralarla, 100. Yıl’ın heyecanını milletçe hep birlikte yaşayalım. “

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Çok sayıda etkinlik planladıklarını, ancak salgın nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını söyleyen Şentop şöyle devam etti: “22 Nisan’da başlayacaktı kutlamalar. 23 Nisan’da 100 yıllık tarihini anlatan bir gösterimi de içeren bir kutlama olacaktı Meclis bahçesinde. Çok sayıda yabancı misafir de ağırlayacaktık. Şimdilik sosyal mesafe kuralına uymayan etkinlikleri erteledik.”