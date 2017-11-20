Meclis başkanı yeniden AKP’li Kahraman

TBMM başkanlığına yeniden AKP’li İsmail Kahraman seçildi.

Başkanlık görevine 22 Kasım 2015’te seçilen Kahraman’ın iki yıllık görev süresinin dolmasının ardından bugün Meclis seçim gündemiyle başkan vekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında toplandı.

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Başkanlık için AKP’den Kahraman ve Adana milletvekili Tamer Dağlı, CHP’den İzmir milletvekili Zekeriya Temizel, HDP’den Hakkari milletvekili Selma Irmak, MHP’den İstanbul milletvekili Celal Adan ve İYİ Parti’den Kayseri milletvekili Yusuf Halaçoğlu aday gösterildi.

Dağlı daha sonra adaylıktan çekildi.

Hiçbir aday ilk iki turda seçilmek için gerekli olan üçte ikilik çoğunluğu sağlayamadı.

Bunun üzerine salt çoğunluğun arandığı üçüncü tura geçildi. Kahraman, üçüncü tur oylamada 509 vekilden 289’unun oyunu alarak yeniden Meclis başkanı oldu.

Erdoğan gönülsüz mü?

Başkanlık için son adayı AKP belirlemişti. Bu da parti içinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kahraman’ın adaylığını desteklemediği yönünde yorumlara neden olmuştu.

Kulislerde, AKP’li Burhan Kuzu’un Kahraman’ın koltuğunu istediği de konuşulmuştu.

Erdoğan, Kahraman’ın adaylığının ardından gazetecilerin soruları üzerine “Ben de yeni öğrendim” demişti.