Meclis başkanı: Vekilliğin düşürülmesinde yasama sonunu bekleme teamülü yok

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin yasama döneminin sonuna kadar beklenmesi yönünde teamül bulunmadığını belirtti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Milletvekilliği düşürülen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları gece yarısı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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AA’nın haberine göre,“Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru kesin hükme engel değildir” diyen Şentop, “İtirazların, Anayasa ve içtüzüğe göre temelsiz, Anayasa ve içtüzük hükümlerinin uygulanmamasına yönelik bir talep mahiyetinde olduğunu görüyor ve bundan üzüntü duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Berberoğlu, MİT’e ait yardım TIR’larının durdurulmasına ilişkin davada beş yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılırken, dosyayı ele alan Yargıtay cezayı onamış, ‘milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine’ kararı vererek, infazı durdurmuştu. 20 Ekim 2018’de tahliye edilen Berberoğlu’na ilişkin Yargıtay karar fezlekesi 28 Eylül 2019’da TBMM’ye ulaşmıştı.

Şentop farklı görüş dile getirmişti

Öte yandan, TBMM Başkanı Şentop, hakkında dosya bulunan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasını içeren Anayasa değişikliği teklifi, TBMM Anayasa Komisyonu’nda Mayıs 2016’da kabul edilirken, o dönem komisyon başkanıyken bugünkünden farklı bir görüşü dile getirmişti.

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Şentop, o dönemki açıklamasında teklifte, Anayasa’nın ‘yasama dokunulmazlığı’nı düzenleyen 83. maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmayacağının yer aldığını hatırlatarak, şöyle konuşmuştu: “Malumunuz Anayasanın 83. maddesinin 4. fıkrası var. O da şudur: ‘Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclis’in yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır.’ Bu hükme ilişkin bizim burada herhangi bir düzenlememiz olmadığından, bu hükmün yerinde durduğunu, geçerli olduğunu, dolayısıyla tekrar seçim olması halinde seçilenlerin dokunulmazlığı yeniden kazanacağını burada ifade etmek isterim. Yanlış anlaşılmaları gidermek için komisyon raporunda da bu detaylar bulunacak.”

Şentop, dokunulmazlıklarla ilgili kalıcı düzenleme yapılması gerektiğini ifade ederek, bunun için sadece 83. maddenin değil, ‘milletvekilliğinin düşmesi’ni düzenleyen 84. madde ile ‘iptal istemi’ni düzenleyen 85. maddeleri de kapsayacak şekilde kalıcı düzenleme yapılması görüşünü savunmuştu.