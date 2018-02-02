Meclis başkanı, soru önergesini iade etti: ‘Kapanma partisi’ özel yaşam

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın küçük yaştaki tesettürlü öğrenciler için düzenlenen ‘kapanma partisi’ne ilişkin verdiği soru önergesini “Bunlar özel yaşama ilişkindir” diyerek iade etti.

Geçen aralıkta bir okulda küçük yaştaki tesettürlü öğrencilere ‘kapanma partisi’ düzenlenmişti.

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Facebook’ta öğretmenler hakkında haberler paylaşan bir sayfa, öğrenciler ‘başörtüsü takmaya başladığı’ için öğretmenleri tarafından düzenlenen ‘kutlama’dan fotoğraflar yayınlamıştı.

Birgün’ün haberine göre Urfa’ya bağlı Bozova’nın Hacılar Ortaokulu’nda düzenlenen ‘kapanma partisi’ adlı etkinliği ortaya çıkaran CHP’li Yarkadaş, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Küçük yaştaki kız öğrencileri tesettüre sokan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni G.İ.’nin yönetmelik dışı uygulamasına ilişkin sorular yönelten Yarkadaş, Meclis Başkanı Kahraman’ın engeliyle karşılaştı.

Yarkadaş’ın aktardığına göre Kahraman, “Okuldaki uygulama özel yaşama ilişkindir, bunlara ilişkin soru soramazsınız” diyerek önergeyi iade etti.

Kahraman’ın tavrına tepki gösteren Yarkadaş, “Meclis başkanlığı koltuğunda oturan kişi, içinde ‘laiklik’ kavramı geçen her soruyu geri göndermeyi alışkanlık haline getirdi. Soruları okuyup okumadığından bile şüpheliyim” dedi.