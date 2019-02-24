Meclis başkanı AKP’li Mustafa Şentop oldu

AKP’nin adayı ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop Meclis başkanı seçildi.
Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için görevinden istifa etmesine ilişkin dilekçesinin, 19 Şubat Salı günü TBMM Genel Kurulu’nda okunmasının ardından başlayan adaylık sürece dün sona ermişti.
Üçüncü tura kalan oylamada CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 124, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü 46, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz de 33 oy alırken, Şentop 336 oy alarak 29. TBMM başkanı seçildi.