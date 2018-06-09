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Yaramazlara biraz batar!

Meclis başkanı Kahraman ‘helallik istedi’: Dinimizin gereği

 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, milletvekillerine gönderdiği mektupta “Helalleşmek inancımız ve örfümüzün bir gereğidir. Bu vesileyle karşılıklı olarak haklarımızı helal etmemizi diliyor ve temenni ediyorum” dedi.

Fotoğraf: DHA

Kahraman, 24 Haziran’daki seçimlerde milletvekili adayı değil.

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Mektubunda 26’ncı yasama döneminin sonuna gelindiğini belirten Kahraman, şöyle devam etti: “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Gazi meclisimizde hep birlikte önemli işler başardık. Emperyalistlerin işbirlikçisi hain terör örgütü FETÖ’nün darbe girişimini, cumhuriyetten ve demokrasiden yana tavır alıp aziz milletimizin desteği ve muhterem cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ile birlikte bastırıp siyasi tarihimizde müstesna bir yer edindik.”

1982 Anayasası’nı değiştirerek 35 yıllık tartışmayı sonlandırdıklarını ve Türkiye’nin daha istikrarlı bir şekilde yönetilmesinin yolunu açtıklarını savunan Kahraman, “Parlamenter sistemin son dönemi olarak yaptığımız hizmetler aziz milletimiz tarafından hayırla yad edilecektir” dedi.

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Kahraman, mektubunda helallik de istedi: “Milletimizin meclisi farklılıklarımızı bir araya getirerek ortak bir gayede buluştuğumuz yerdir. Helalleşmek inancımız ve örfümüzün bir gereğidir. Bu vesileyle karşılıklı olarak haklarımızı helal etmemizi diliyor ve temenni ediyorum.”

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