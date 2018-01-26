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Yaramazlara biraz batar!

Meclis başkanı, İrem Derici’nin ‘eşek cenneti’ sözlerine bozuldu

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Şarkıcı İrem Derici’nin ‘eşek cenneti’ ifadesi Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ı kızdırdı.

Buhara Medya Grubu dün gece 8’inci Uluslararası Buhara Medya Ödülleri için tören düzenledi.

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‘Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçısı Ödülü’ne layık görülen Derici, sahneye çıktıktan sonra geçen haftalarda hastaneye kaldırılmasına atıfla “Bildiğiniz gibi eşek cennetine gittim geldim” dedi.

Bu sırada şarkıcıya ödülünü vermek için sahnede bulunan Kahraman’ın Derici’ye ‘sert’ baktığı görüldü.

Kahraman, Derici’ye ödülünü ‘soğuk’ bir tavırla verdi. Meclis başkanı ödülü verdikten sonra mikrofonu alarak “İrem hanımın bir sözünü değiştirmemiz gerekiyor. Cennet cennettir, eşeklerin cenneti olmaz” diye konuştu.

Şarkıcı da “Bana eşek gözlü derlerdi de o yüzden” sözleriyle kendini savundu.

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