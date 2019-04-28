Meclis başkanı, HDP’li Güven’i ziyaret etmeyecek: Mantığı olmayan eylemi bitirsin

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’den açlık grevini bitirmesini istedi.

Fotoğraf: Reuters

HDP’li Güven, PKK lideri Abdullah Öcalan’a uygulanan görüş yasağının kaldırılması talebiyle 7 Kasım 2018’de süresiz açlık grevine başlamıştı. Güven’in eylemi bugün 127’inci gününde.

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CNN Türk canlı yayına katılan Şentop, HDP Van Milletvekili Tayip Temel’in kendisine yönelik Güven’i ziyaret etmesi talebiyle yaptığı çağrıya yanıt verdi.

Meclis başkanı, açlık grevlerinin genelde cezaevlerinde kişisel şartların iyileşmesi talebiyle yapılmaya başlandığını belirterek Türkiye’de de bunun örneklerinin olduğunu dile getirdi.

Şentop, Güven’in açlık grevinin kişisel durumu ya da cezaevi şartlarıyla ilgili olmadığını anımsatarak “Onun talebi, mahkum olmuş olan terörist başının İmralı’da bazı durumlarıyla ilgili talepler. Bu doğru bir şey değil” ifadelerini kullandı.

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Meclis başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir siyasetçi kendi durumuyla, kendi talepleriyle ilgili bir eylem yapabilir. ‘Bu doğrudur’ anlamında demiyorum. Bu, anlaşılabilir bir şeydir. Fakat onun talepleri çok daha farklı talepler. Kendisine mahsus değil, bir başka mahkumla ilgili talepler. Bu bakımdan ben bu eylemin, mantığı olmayan eylemin en kısa zamanda sona erdirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ziyaret konusunu da çok doğru bulmayacağımı ifade ediyorum.”