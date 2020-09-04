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Yaramazlara biraz batar!

Meclis başkanı: Belli suçlara mahsus idam cezası uygulanmalı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Çok sınırlı olarak, belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AA’nın haberine göre Şentop, kısıtlı olmak suretiyle idam cezasının uygulanması gerektiğini savundu.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de iki gün önce idam cezasının yeniden uygulanmasının bazı suçlar için caydırıcı olacağını ifade etmiş, şunları söylemişti: “MHP idam cezası meraklısı değildir ancak korku sınırını geçen suç ve suçlularla mücadelenin başarısı için başkaca bir seçenek olmadığı nettir.”

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