Meclis başkanı: 23 Nisan programları kontrollü yapılacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “23 Nisan günü alınan tedbirler ve salgın dolayısıyla programları daha az katılımla kontrollü bir şekilde gerçekleştireceğiz” dedi.

Fotoğraf: Reuters

23 Nisan’da ilk olarak Meclis’te Atatürk Anıtı’nda, daha sonra Anıtkabir’de, ardından da Birinci Meclis’te program yapılacak.

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‘Sosyal mesafeye dikkat edilecek, maske takılacak’

TBMM Genel Kurulu’nun 23 Nisan özel oturumuyla toplanacağını kaydeden Şentop şu bilgileri verdi: “Bu toplantı daha önce olduğu gibi yine Meclis başkanının konuşması, parti grupları adına yapılacak konuşmalar ve milletvekillerinin yapacağı konuşmalar ile gerçekleşecek. Yalnız, tabii alınan tedbirler dolayısıyla; Meclis’te daha önce kanun görüşmelerinde de uygulandığı şekliyle milletvekillerinin katılımında hem sosyal mesafeye riayet ederek oturma, hem de maske dahil koruyucu tedbirlere riayet etme bakımından dikkat edilecek. Ben parti grupları ile de görüştüm, daha az sayıda kontrolü sağlayacak şekilde arkadaşlarımızın katılacağı bir program olacak. Bu bakımdan 23 Nisan günü, esasen bugüne kadar yaptıklarımızı yapacağız.”

Şentop, Meclis başkanı olarak tebrikleri kabul ettiği, milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri dahil herkesin katıldığı programı gerçekleştirme imkanları olmayacağını belirterek şöyle devam etti: “Bu alınan tedbirler ve salgın dolayısıyla onun dışında kalan programları daha az katılımla kontrollü bir şekilde gerçekleştireceğiz. Akşamında ise büyük bir resepsiyon planlıyorduk meclis bahçesinde geniş katılımlı, bütün illerimizden canlı bağlantılar yapacağımız. Onu iptal etmek zorunda kaldık.”

’21:00’de İstiklal Marşı yayını’

Meclis başkanı, salgının önlenmesine yönelik evde kalma çağrısını yineledikten sonra sözlerini şöyle noktaladı: “23 Nisan akşamı saat 21.00’de bütün vatandaşlarımızı evlerinden İstiklal Marşı okumaya davet ediyorum. Aynı şekilde televizyonlar da yayınlarına aynı saat itibarıyla İstiklal Marşı yayınlayarak girecekler, ben de buna Meclis bahçemizden katılacağım inşallah.”