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Yaramazlara biraz batar!

Mecidiyeköy’deki iş merkezi yangını korkuttu

İstanbul Mecidiyeköy’de beş katlı bir iş merkezinin çatısında devam eden izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Binanın çatısından alevler yükselirken, olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında, çalışanlar korkudan sokağa döküldü.

Fotoğraflar: DHA

Yangın, Gülbahar Mahallesi Avni Dilligil Sokak 6 numaradaki Köroğlu İş Merkezi’nde saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beş katlı iş merkezinin çatı katında yapılan izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler büyürken, iş merkezinde bulunanlar korkuyla kendilerini sokağa attı. Binadakilerin ihbarıyla olay yerine Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alınarak, söndürüldü. 

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Yangın sırasında iş merkezi çalışanları korkuyla sokağa döküldü.

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