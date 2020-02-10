Mecidiyeköy’de ulaşım zammına protesto

Halkevleri ve Türkiye Komünist Hareketi üyeleri, Mecidiyeköy’de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yüzde 35’lik ulaşım zammını protesto etti.
Mecidiyeköy metrobüs durağında saat 19:00’da toplanan protestocular, İBB’nin yaptığı yüzde 35’lik ulaşım zam kararını protesto etti. Slogan atan eylemciler, ‘İnsanca Yaşamak İstiyoruz!’, ‘Parasız Ulaşım Haktır’, ‘Zamlar Geri Alınsın’, ‘Parasız Ulaşım’ gibi pankartlar taşıdı. Geniş güvenlik önlemi altında gerçekleştirilen eylem, basın açıklamalarının ardından olaysız sona erdi.
İBB Meclisi’nce alınan kararla, tam bilet fiyatı 2,60 liradan 3,50’ye, öğrenci bilet fiyatı da 1,25 liradan 1,70 liraya yükselmişti.