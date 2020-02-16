Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı 19 Mayıs’ta açılacak, yolculuk yarım saate inecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nun birinci etabı Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattı’ndaki ilk test sürüşünü yaptı. İmamoğlu, “19 Mayıs’ta hizmete girecek Mecidiyeköy-Mahmutbey arasında trafiğin yoğun olduğu saatlerde araçla yolculuk 1.5 saati buluyor. Bu hat açıldıktan sonra 30-35 dakikaya inecek” dedi.

Fotoğraf: İBB

Sürücüsüz tasarlanan M7 Test Treni’ne binen ve 30 dakikalık test sürüşünün son noktası Tekstilkent’teki kontrol merkezinde incelemelerde bulunan İmamoğlu, hatla ilgili teknik bilgileri kamuoyu paylaştı ve gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, hattın yapımı nedeniyle kapatılan Mecidiyeköy Metrobüs Hattı Yaya Bağlantısı’nı da yeniden hizmete açtı.

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İmamoğlu İstanbul’un kuzey ve batı bölümlerinde açılması beklenen metro hatlarındaki duruma dair soruya şöyle yanıt verdi: “19 Mayıs’ta, inşallah bu Mecidiyeköy-Mahmutbey hattını devreye alacağız ve gerçekten çok yoğun bir yükü hafiflettiğini, metrobüs başta olmak üzere, hissedeceğini öngörüyoruz İstanbul’umuzun. Bunun yanı sıra, Eminönü-Alibeyköy hattı eli kulağında yürüyen çalışmalarımızdan birincisi. Onun da 2020’nin sonuna doğru, son çeyreğinde İstanbullularla buluşması için yoğun bir çaba içerisindeyiz… Bostancı-Dudullu hattı, benim çok sıkıldığım, üzüldüğüm bir hat. İBB olarak, bunu da çok hızlı devreye alma konusunda çok özel üzerinde durduğum bir çalışma. Üç hattımızı devreye almıştık zaten. Göztepe ve Ümraniye hattımız olsun… Sultanbeyli-Çekmeköy hattımız olsun… Tuzla-Pendik hattımız olsun…

‘Beylikdüzü metrosu 17 yıldır bekliyor’

İstanbul’un batısı bu anlamda biraz mağdur. Özellikle; Mahmutbey sonrasındaki, Başakşehir’den geçen, Bahçeşehir-Esenyurt bölümüyle buluşan hattımız, aynı şekilde Beylikdüzü… Ki bu Beylikdüzü metrosu, yaklaşık 17 yıldır bekleyen bir metro çalışmasıydı. Beylikdüzü metrosunu da Sefaköy’e bağlanan bölümüyle, oranın da çalışması, projelendirilmesi ve finansmanıyla ilgili yoğun çalışmalarımız sürüyor. “

‘A Vakfı, B Vakfı kendi işine baksın’

İmamoğlu, “İBB Meclisi’nde Beyoğlu Örnektepe’deki İBB binası ilçe belediyesine (Beyoğlu) tahsis edildi. Bina, protokollerin iptali ile TÜRGEV’den geri alınmıştı. Binanın durumu ne olacak, nasıl bir adım atacaksınız” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bu resmen, meclisteki çoğunluk üzerinden eşkıya anlayışı. Kamu vicdanı değil, eşkıya anlayışı, eşkıya duruşu. Eşkıyanın ne anlama geldiğini biliyorsunuz; malını gasp etmek. Biz, orada yurt ve kreş hizmetlerine başlayacağız. Halkımızla buluşturacağız. Alınan karar, ‘yok’ hükmündedir A vakfı, B vakfı işine baksın. Kendi işlerini yürütsünler. “

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Meclis kararını veto edeceğini vurgulayan İmamoğlu, “Hukuki süreçleri yöneteceğiz. Birçok kamu alanında yapılmak istenen bu müdahaleleri geri püskürteceğiz. Çünkü onlar, bir avuç insanın isteklerini yerine getiriyor; biz, 16 milyon insanın isteklerini yerine getiriyoruz” dedi.

‘Teknopark’ın açılışına davet edilmedim’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün İstanbul’da Pendik Teknopark açılışına katılacağı anımsatılarak yöneltilen “Gidecek misiniz? Test sürüşü için Cumhurbaşkanına davet gitti mi?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Ben oraya davet edilmedim. Ama test sürüşü için davet yapmayız. Bütün açılışlarımıza, Cumhurbaşkanı, bakanlar, siyasi partilerin genel başkanları dahil, tamamına bizzat imzalayarak davetiyemi gönderiyorum. Ama biz her yere davet ediyoruz.”