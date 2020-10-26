Mecidiyeköy-Mahmubey metro hattı 28 Ekim’de açılıyor: İlk iki gün ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının, çarşamba günü (28 Ekim) saat 12:00’den itibaren İstanbulluların hizmetine açacağını açıkladı. Hat, ilk iki gün ücretsiz hizmet verecek.

Fotoğraf: DHA

18 kilometre uzunluğundaki, 15 istasyondan oluşan hatta günde 352 sefer yapılacağı ve diğer toplu ulaşım araçlarıyla entegrasyonu bulunduğu, tek yönde saatte 70 bin İstanbulluya hizmet verebileceği ifade edildi.

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Avrupa Yakası’nın ilk sürücüsüz metrosu

İBB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Avrupa Yakası’nın ilk sürücüsüz metrosu olan Mecidiyeköy Mahmutbey metrosunda, her istasyonda bir amir, her araçta ise sürücüsüz metro acil müdahale personelleri hazır bulunacak.”

Engelli vatandaşlarla test sürüşü yapılarak gelen talepler doğrultusunda değişikliklerin yapıldığı, hattın tamamının, engelli erişimine yüzde 100 uygun hale getirildiği belirtildi.

M7 Mecidiyeköy – Mahmutbey hattı, Mecidiyeköy istasyonunda Yenikapı-Hacıosman metrosu ve metrobüsle; Karadeniz Mahallesi istasyonunda Topkapı-Mescidi Selam tramvayıyla; Mahmutbey istasyonunda ise Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metrosuyla entegre olacak.

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Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı tamamlandığında, Alibeyköy istasyonundan bu hatta aktarma yapmak mümkün olacak. Ayrıca İstanbul Havalimanı’na giden metro hattı tamamlandığında Kağıthane istasyonundan aktarma yaparak havalimanına ulaşılabilecek.

Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu açılınca, İstanbul’daki metro hattı uzunluğu 172.25 kilometreye yükselecek.

Sayılarla M7 hattı

– Hat uzunluğu: 18 km

– İstasyon sayısı: 15

– Tren sayısı: 80

– Tek yöne sefer süresi: 32 dakika

– Sefer sıklığı (açılışta): Altı dakika

– Araç yolcu kapasitesi: 2.160 (1 set)

– Tek yönde saatlik yolcu taşıma kapasitesi: 70 bin

– Hattın geçtiği ilçe sayısı: Altı

– Hizmet vereceği kişi sayısı: 3 milyon

– Acil Müdahale Personeli: 60

– Kadın Acil Müdahale Personeli : 17

– Yürüyen merdiven sayısı: 225

– Asansör sayısı: 108

– Turnike sayısı: 316

– Kamera sayısı: 1.192

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı;

– Hat uzunluğunda Avrupa’da dokuz, dünyada 21. sırada

– İstasyon sayısında dünyada 24. sırada

– Sürücüsüz metro tren işletmesi hat uzunluğunda M5 ile beraber dünyada yedinci sırada

– Tek seferde yolcu taşıma kapasitesinde 2 bin 160 kişi ile dünyada birinci sırada