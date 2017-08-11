Meci̇di̇yeköy-Mahmutbey metro hattı 2019’da açılacak

İstanbul Büyükşehi̇r Beledi̇ye Başkanı Kadi̇r Topbaş, Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının 2019’un ilk aylarında devreye gireceğini söyledi.

Topbaş inşaatı devam eden hat hakkında şunları söyledi: “Günde 1 milyon insan buradan geçecek. Sekiz ilçeden geçecek bu hat, Bağcılar’dan Kabataş’a kadar vatandaşlarımızın denize ulaşımını ve diğer sistemlerle entegre olmasını sağlayacak. Toplam 24,5 kilometrelik bir hattan bahsediyorum. 19 istasyonu var. İstanbul’un önemli hatlarından biri haline gelecek.”

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‘Hedef 1022 kilometre’

Topbaş genel olarak da şu bilgileri verdi: “Kentte 8,5 kilometresi metro olmak üzere 45 kilometre raylı sistemi hizmete aldık. Şu anda 150 kilometre aktif olarak çalışan, 257 kilometre de inşaatı devam eden metro var. Bunun maliyeti 35 milyar lira. Çok ciddi bir maliyet. Buralarda 15 bin kişi çalışıyor. 24 saat çalışıyorlar. Her yerde bir iş, yatırım var. İstanbul, dünyadaki en gelişmiş metro ağına ulaşacak. Hedefimiz 10022 kilometre. En fazla yarım saat yürüme mesafesinde metroya ulaşma imkanı olacak. Milyonlarca insan yer altında hareket ediyor olacak.”