‘Mecburiyet’ ortadan kalktı: Instagram’a ‘sessize alma’ özelliği geldi

Instagram, Facebook ve Twitter’da var olan ‘sessize alma’ özelliğini getirdi.

Bu özellikle kullanıcılar, takipten çıkarmadığı ancak içeriklerini de görmek istemediği birinin paylaşımlarını ya da paylaşım ve hikayelerini sessize alabiliyor.

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Ayrıca hikayeler tek başına sessize alınmak istenirse, ‘hikayeler’ alanında yuvarlak alana basılı tutularak aynı işlemi yapmak mümkün.

‘Sessize alınan’ kullanıcıların profili ve paylaşımları görülebiliyor, etiketlenmeniz veya bir yorumda sizden söz edilmesi durumunda da bildirim ayarlarınız doğrultusunda bildirim alınmaya devam ediliyor.

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Instagram’ın sahibi Facebook, son dönemin en gözde sosyal medya mecrasında da kişiselleştirmeye yönelik bir politika doğrultusunda yeni özellikler getireceğini açıklamıştı.