Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mecburi açıklama: Hayır, kokain corona virüse karşı korumaz

Fransa Sağlık Bakanlığı son günlerde sosyal medya üzerinden yayılan “Kokain corona virüsünü öldürüyor” haberi nedeniyle “Hayır, kokain corona virüsüne karşı korumaz” diye açıklama yapmak zorunda kaldı.

Fotoğraflar: Twitter

Fransa’da 19 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybederken vaka sayısı 1209’a yükseldi.Artan endişeyle birlikte corona virüsüyle ilgili yanlış bilgiler de yayılmaya başladı.

Reklam

Sosyal medya üzerinden son günlerde paylaşılan ‘haberler’de kokain kullanımının virüsü öldürdüğüne dair gerçekdışı bilginin yayılmasıyla Fransa Sağlık Bakanlığı Twitter hesabından bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Özellikle çok takipçili hesapların son dakika olarak “Kokain corona virüsünü öldürüyor” haberi geçmiş gibi yapılan ekran görüntülerinin üzerine bakanlık “Hayır kokain corona virüsüne karşı korumaz. Çok ciddi yan etkilerini olan, sağlığa zararlı ve bağımlılık yapan bir uyuşturcudur” diye yazdı.

Reklam

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...