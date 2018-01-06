MEB’le müftülük anlaştı, dört yaşındaki çocuklara Kuran dersi verilecek

Malatya’da il milli eğitim müdürlüğü ve müftülüğün imzaladığı protokole göre dört-altı yaş grubu çocuklara Kuran eğitimi verilecek.

Cumhuriyet’ten Selahattin Gökatalay’ın haberine göre ‘Kur’an Kursu Eğitim Programı’nı Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı Tarık Kaya duyurdu.

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Basın toplantısında konuşan Kaya, kentte okullara yazı gönderilerek 9 Ocak’a kadar kursa katılacak öğretcilerin listesinin gönderilmesinin istendiğini belirterek Türkiye’de zorunlu din dersini n4’üncü sınıfta başladığını hatırlattı.

Şube başkanı şöyle devam etti: “İl milli eğitim müdürlüklerinin müftülüklerle protokol imzalayarak bu derslerin seviyesini dört yaşına kadar indirmesi, eğitim bilimi ve çocukların zihinsel gelişimi açısından son derece sakıncalıdır. Protokolle, anaokullarında eğitim gören dört-beş yaş grubu çocuklara haftada altı saat ‘dini eğitim’ verileceği belirtilmektedir. Din eğitimi faaliyetlerinde kullanılacak materyal ve etkinliklerin hazırlanması ve öğretim programlarının uygulanması ve denetiminin müftülüğe bırakılması dikkat çekicidir.”

İptal için yargıya gidiyor

Kaya, dört-altı yaş grubundaki çocuklara zihinsel gelişimleri açısından en hassas olduğu dönemde dini eğitim verilmek istenmesinin Türkiye’de devlet eliyle dinselleştirme politikalarının geldiği noktayı gösterdiğini ifade ederek bu durumun çocukların zihinsel, fiziksel ve pedagojik gelişimleri açısından tehlikeli sonuçlar ortaya çıkaracağını, somut ve soyut düşünce evlerini tamamlamamış çocuklarda ciddi davranış bozuklukları ve psikolojik sorunlara neden olabileceğini kaydetti.

Başkan sözlerini şöyle sürdürdü: “Her türden dini inancı istismar ederek çocuklarımızı ve toplumu ‘tek din, tek mezhep’ anlayışı üzerinden ‘tek tip’ hale getirmeye çalışma girişimleri kabul edilemez. Devlet, eğitimi ve toplumsal yaşamı örgütlerken bunu dini kurallara, söylemlere ya da referanslara göre yapmamalı, özellikle eğitim sistemini dini kurallara göre değil, bilimsel gerçekleri referans alarak ve çocukların üstün yararını gözeterek düzenlemelidir. Bu nedenle fiilen ‘sıbyan mektebi’ işlevi gören protokol derhal iptal edilmelidir.”

Kaya, protokolun iptali için yargıya başvuracaklarını bilgisi verdi.