MEB’in devamsızlık hedefleri tutmadı

Milli Eğitim Bakanlığı, örgün öğretimde devamsızlık oranlarını düşürmek için oluşturduğu beş yıllık stratejik planında başarılı olamadı, devamsızlık artış gösterdi.

MEB beş yıllık stratejik planında 29.6 milyar lira bütçe ayırmıştı.

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Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin MEB’in verilerine dayandırdığı haberine göre, ilkokuldaki 5 milyon 267 bin öğrencinin yüzde 6.2’si, ortaokuldaki 5 milyon 527 bin öğrencinin de yüzde 13’ü 20 gün ve daha fazla devamsızlık yaptı. Örgün ortaöğretimde kayıtlı 4 milyon 259 bin 657 öğrenciden de yüzde 34.4’ü 20 gün ve üzerinde devamsızlık yaptı.

2020’de hedef yüzde 27

MEB bu oranı 2020’de yüzde 27’ye düşürmeyi hedefliyor. Bir önceki devamsızlık hedefi yüzde 31’di.

Azalması beklenirken yüzde 44 oldu

Mesleki ve teknik ortaöğretimde MEB devamsızlığın yüzde 39’a düşmesini beklerken, yıl sonu verilerinde devamsızlık yüzde 44 olarak kaydedildi. Meslek liselerindeki 1 milyon 793 bin öğrenciden 789 bininin 20 günün üzerinde devamsızlık yaptığı tespit edildi.