MEB’e 180 bin öneri: Evrim teorisi tekrar okutulsun, din dersi zorunlu olmasın

Milli Eğitim Bakanlığı’na 52 dersin taslak öğretim programına 180 bini aşkın öneri gelirken en fazla şikayet Atatürk kazanımlarının azalması ile evrim teorisinin çıkartıldığı dersler için yapıldı.

Hürriyet’ten Gamze Koyuncu’nun haberine göre MEB’e konuyla ilgili görüş bildirenler en çok lise 4’üncü sınıf müfredatında bulunan evrim teorisinin yeniden kitapta yer alması ile Mustafa Kemal Atatürk’e daha fazla yer verilmesi konusunu gündeme taşıdı.

Taslak programlara, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu olmaktan çıkarılması ve Nutuk’un ders kitabı olarak öğrencilere okutulması önerileri de geldi.

İlkokuldaki 11 ders için toplam 33 bin 648 görüş iletildi. 7 bin 882 görüşle insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi ilk sırada yer aldı. Ortaokul kademesinde 47 bin 536 görüş iletildi. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi 12 bin 799 görüş ve öneriyle ilk sıraya yerleşti.

Lisedeki 25 ders için 94 bin 158 görüş iletildi. En çok öneri ve şikayet 41 bin 10 iletiyle tarih dersine yapıldı. 2’inci Dünya Savaşı incelenirken İnönü’nün çıkarıldığı çağdaş Türkiye ve dünya tarihi dersiyle ilgili de 1674 görüş geldi. Tarihi, 15 bin 743 öneriyle fizik, 9 bin 958 öneriyle evrim teorisinin çıkarıldığı biyoloji ve 4 bin 467 öneriyle felsefe dersi takip etti.