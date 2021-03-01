MEB’den yüz yüze eğitime ilişkin detaylar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu normalleşme süreci kapsamında yüz yüze eğitime ilişkin detayları paylaştı.

Fotoğraf: DHA

Erdoğan, bugün 3.5 saat süren kabine toplantısı sonrası ‘corona’yla mücadelede ‘yeni kontrollü normalleşme’ süreci kapsamında gevşetilen kısıtlamaları açıklamıştı.

Reklam

Erdoğan, düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacağını aktarıp Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacağını duyurmuştu.

MEB’in ‘yeni kontrollü normalleşme’ süreci kapsamında yüz yüze eğitime ilişkin, bazılarını önceden duyurduğu detaylar şöyle:

*Düşük ve orta riskli illerde yüz yüze eğitime okul öncesi kurumlarda tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki gün başlanacak.

Reklam

*Düşük ve orta riskli illerde yüz yüze eğitime 5, 6, 7, lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplarla haftada iki gün başlanacak.

*Yüz yüze eğitime, seyreltilmiş gruplar halinde, ortaokul 8. sınıflarda haftada 12-22 saat, 12. sınıflarda haftada 16-24 saat olarak başlanacak.

*Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi’den itibaren tüm illerde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecek.

*Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecek. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olacak.

*Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacak.